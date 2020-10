18 lat minęło jak jeden dzień – x-kom hucznie świętuje swoje urodziny

18 lat x-komu

Z okazji jubileuszu x-komu cofnijmy się trochę w czasie. W 2002 roku Internet coraz śmielej wkraczał do naszego życia i widać było dynamiczny rozwój branży IT. Wtedy też zaprezentowano pierwszy na świecie telefon 3G. Dzięki tej przełomowej jak na tamte czasy technologii możliwe były szybsze połączenia, pobieranie muzyki i wygodniejsze przeglądanie sieci. I choć teraz x-kom to także smartfony, tablety, konsole i wiele więcej, 18 lat temu nie myślano, że sklep tak rozszerzy swój asortyment. Wszystko zaczęło się od niewielkiego sklepu w Częstochowie, który w swoim asortymencie miał komputery stacjonarne i podzespoły.

Choć początki nie były łatwe już po 3 latach uruchomiono sklep internetowy i każdego roku firma rosła w siłę. Teraz x-kom to jeden z liderów w swojej branży, gigant internetowy, który może pochwalić się siecią salonów stacjonarnych rozsianych po całej Polsce, nowoczesnym centralą i 1500 załogi grupy x-kom.

Urodzinowe okazje

18 urodziny to nie przelewki, w końcu to wiek, kiedy stajemy się pełnoletni. Nic dziwnego, że x-kom postanowił hucznie celebrować tę symboliczną rocznicę i przygotował z tej okazji szereg atrakcji. Ich przegląd zaczniemy od promocji urodzinowej, w której oczywiście możecie liczyć na bardzo atrakcyjne rabaty. Ciekawi jesteście, co się znalazło w tej ofercie? Oto kilka przykładów:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 8.11.2020 r lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Konkursy urodzinowe z nagrodami o łącznej wartości 100 000 zł

Kolejną przygotowaną atrakcją, a właściwie atrakcjami są konkursy. Konkursów będzie kilka i będą odbywały się w różnych miejscach, dlatego warto z uwagą śledzić social media x-komu, bo tam regularnie będą pojawiać się różne informacje. Oprócz tego specjalny konkurs zorganizowano także dla użytkowników aplikacji x-kom. Tam możecie brać udział w codziennych quizach i zdobywać punkty, które później możecie wymienić na rabaty lub grać o jedną z kart podarunkowych na zakupy w x-kom o wartości nawet 2000 zł.

Aukcje charytatywne

Swoje urodziny x-kom postanowił także świętować w inny sposób. Przygotowano z tej okazji specjalne aukcje, z których wszystkie wpływy zostaną przekazane na wybrany cel charytatywny. Wylicytować można m.in. kawę i ciasto w towarzystwie Roberta Makłowicza, dzień na planie z Liptonem, pizzę z Kingą Kujawską albo wspólne oglądanie meczu z Michałem Polem. Takie okazje mogą się więcej nie powtórzyć, a to i tak tylko kilka wybranych przykładów z tej akcji.

Sales Master – 18% na 18 urodziny

Sales Master to program znany już wielu osobom, które od długiego czasu zarabiają dzięki poleceniom bez wychodzenia z domu. Z okazji urodzin także tutaj czeka niespodzianka, a mianowicie za polecenie wybranych produktów możecie otrzymać nawet 18% prowizji od każdej sprzedaży wygenerowanej dzięki Twojej rekomendacji.

