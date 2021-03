16 nowych gier trafiło właśnie do Grania w Chmurze od Microsoftu!

Microsoft nie zwalnia tempa i regularnie zasila swoje katalogi gier w usłudze Xbox Game Pass. Jednak nie zapomina on również o Graniu w Chmurze, stosunkowo świeżej opcji, której testy rozpoczęły się w ubiegłym roku i… nie ma co się oszukać: wciąż dopiero raczkuje. I mimo że wciąż nie cieszy się ona taką popularnością jak Xbox Game Pass — jest stale rozwijana, a katalog oferowanych tam gier regularnie się powiększa. Już dziś trafia tam kolejnych kilkanaście gier!

Granie w Chmurze rośnie w siłę. Do katalogu trafia 16 gier z poprzednich generacji

Dotychczas oferta Grania w Chmurze składała się przede wszystkim z nowych produkcji. Dzisiaj zaczyna się to zmieniać — do katalogu Grania w Chmurze dołączyło właśnie 16 produkcji z poprzednich generacji. Lista jest dość pokaźna:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP.

Niestety — moje dotychczasowe doświadczenia z Graniem w Chmurze od Microsoftu są dość kiepskie. O ile w czasach bety wszystko działało niemalże perfekcyjnie, o tyle po oficjalnym starcie ilekroć dawałem szansę chcąc nacieszyć się Razer Kishi zawsze napotykałem na zestawy opóźnień uniemożliwiające wygodną zabawę. No ale skoro pandemia trwa, a ja i tak nie wychodzę z domu, to w sumie żaden problem. Cieszę się jednak, że ten katalog się rozrasta – bo choć usługę wciąż traktuję w kategoriach ciekawostki, to trzymam kciuki za jej rozwój i poprawne działanie.