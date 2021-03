16 miliardów złotych – tyle stracili ludzie z powodu ataków hakerskich. I to tylko w jednym kraju

Z zagrożeniem ze strony cyberprzestępców jest trochę tak jak z koronawirusem. Wszędzie się o tym mówi, efekty widać gołym okiem, a jednak na ulicach wciąż można spotkać ludzi bez maseczek, którzy nie przestrzegają regulacji, bądź też takich, którzy maseczki noszą, ale w sumie to nie wiedzą dlaczego i po co. Tak samo w przypadku cyberzabezpieczeń – ofiarami oszustów padają zarówno osoby prywatne, jak i firmy. W przypadku tych drugich straty można bardzo łatwo policzyć. I są one kolosalne.

4,2 miliarda dolarów straty w samych tylko Stanach Zjednoczonych – oto rezultat cyberprzestępczości w 2020

Centrum skarg dot. przestępstw internetowych (Internet Crime Complaint Center, IC3) to komórka FBI, która co roku publikuje raport dotyczący tego, jak duża jest skala wykroczeń w sieci. Z ich wyliczeń wynikło m.in, że w 2020 roku Amerykanie stracili na cyberprzestępstwach 4,2 mld dolarów – o 700 mln więcej niż w 2019 r. Znacznie wzrosła też liczba skarg, które do nich wpłynęły. W 2019 r. było to 467,361 zgłoszeń, podczas gdy w 2020 złożono już 791,790 – prawie dwa razy tyle.