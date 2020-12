Jak złożyć taki wniosek do końca sierpnia online? Wystarczy odwiedzić ten adres na stronach GOV.pl, zalogować się na konto i autoryzować Profilem Zaufanym lub mojeID i wypełnić wniosek zgodnie z wytycznymi formularza:

Oto kolejne kroki:

Wybierz powód ubiegania się o dowód. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód. Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty (warto!). Dołącz zdjęcie (sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu). Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne – znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć). Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód. Sprawdź i podpisz wniosek profilem zaufanym.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój GOV (po zalogowaniu się do konta Mój GOV znajdziesz ją w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka) i na e-mail podany we wniosku. Za nowy dowód nic nie zapłacisz, odbierzesz go maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Co ważne, zmiana formuły wydawania nowych e-dowodów od sierpnia nie wymusza ich wymiany dla e-dowodów wydanych do końca lipca. Można tego dokonać po upłynięciu kolejnych 10 lat, czyli po okresie ważności na jaki są wydawane. Jednocześnie, jeśli posiadamy stary dowód osobisty, a nie utracił on jeszcze ważności, możemy go już tej chwili wymienić na nowy e-dowód bez ponoszenia kosztów.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów