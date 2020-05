Skąd biorą się informacje, o których piszą i mówią media? Często są to relacje z pierwszej ręki, rezultaty śledztwa dziennikarskiego, ale nikt nie będzie ukrywał, że dużo materiałów powstaje w oparciu o informacje prasowe. Te przygotowywane są przez mniejsze i większe firmy (a dokładnie ich odpowiednie działy odpowiedzialne za kontakt z mediami i PR), najczęściej z odpowiednią dokładnością, skrupulatnością i przesłaniem, które będzie służyć firmie. My w Antyweb mamy sporo styczności z materiałami prasowymi, które skupiają się na konkretnych produktach – ich cechach oraz (tylko) dobrych stronach.

Z takimi treściami się zapoznajemy, a później wykorzystując informacje bezpośrednio od źródła przygotowujemy swoje materiały. Nie są to jednak teksty, które brzmią dokładnie tak samo, jak informacje prasowe. Jeśli wykorzystujemy fragmenty opisujące nowy produkt lub usługę, to często powołujemy się na obietnice i deklaracje producenta, które później – mając dostęp do produktu – staramy się zweryfikować. I tak działa nie tylko Antyweb, ale mniejsze i większe serwisy od nas. Także te, które oglądacie i czytacie każdego dnia. W przypadku tej historii o działalności Amazonu w czasie pandemii wszystko wyglądało zupełnie inaczej.

Dokładnie 24 maja jeden z dziennikarzy ujawnił, że otrzymał od Amazonu informację prasową będącą skryptem całego wystąpienia i materiału, który mógłby przygotować i wyemitować na kanale. Wśród materiałów znalazły się dokładny opis gotowych wypowiedzi dla prowadzącego program oraz klipy wideo, które można wyemitować w ramach przebitek. Zach Rael napisał, że Amazon stara się w ten sposób sprzedać nam wgląd do swoich magazynów, które mają operować na specjalnych zasadach w trakcie pandemii. Dzięki temu paczki cały czas docierają do klientów, którzy polegają na Amazonie. Na koniec swojego tweeta dodał: „pozwólcie nam tam wejść z własnymi kamerami”, co daje jasno do zrozumienia, że gigant odmawiał do tej pory takich wizyt mediom.

Gdy spojrzycie na zrzut ekranu, który zamieścił, zauważycie, że pierwsze zdania ze skryptu zostały odczytane przez minimum 11 prowadzących serwisy informacyjne w amerykańskiej telewizji. Nałożone na siebie brzmią trochę… dziwnie i powiedziałbym, że co najmniej niepokojąco. Dzięki Courier Newsroom na YouTubie mamy szansę przekonać się, jak wyglądało to w telewizji na żywo. Reakcja mediów na taki materiał jest różna: niektórzy przyznają jasno, którzy z występujących byli tego świadomi, a którzy nie. Dla przykładu Toledo ABC należące do WTVG przyznało, że w materiale pojawił się pracownik Amazonu.

Just got an email from Amazon’s PR team with a pre-edited news story and script to run in our shows. They are selling this as giving our viewers an “inside look” at the company’s response to COVID-19.

No.

Let us go inside a fulfillment centers with our own cameras… pic.twitter.com/7mDk2xmf4O

— Zach Rael (@KOCOZach) May 24, 2020