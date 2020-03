100 najważniejszych współczesnych designów — ta lista została zdominowana przez Apple. Należało im się?

100 najważniejszych współczesnych designów okiem magazynu Fortune

Powyższe wykresy doskonale ilustrują to, jak na przestrzeni lat zmienia się design i podejście do niego. Kilkadziesiąt lat temu na analogiczną listę składały się przede wszystkim produkty — teraz, owszem, również te dominują. Ale na drugim miejscu znalazły się usługi — chyba więc nie bez powodu mówi się o życiu jako aplikacji — co idealnie odzwierciedla współczesne trendy. Co najlepsze: nie zabrakło na niej technologii — zarówno tych co bardziej współczesnych (Apple Watch) jak i takich, których czas świetności zdążył przeminąć (Walkman). Ale pod jakimkolwiek kątem by jej nie przeglądać, trudno odmówić Apple niezwykle wysokiej pozycji. Pierwsze miejsce to zresztą nic innego, jak ich iPhone. Drugie — Macintosh. Dziesiąte — iPod. Czternaste — Macbook Pro. Dwudzieste drugie — App Store. Dwudzieste dziewiąte — iOS. Czterdzieste szóste — Apple Watch. Sześćdziesiąte czwarte — Apple Pay. Osiem ze stu pozycji na liście stu najważniejszych projektów współczesnych okiem Fortune należy właśnie do giganta z Cupertino. Ale skoro są usługi i interfejsy, to… oczywiście, nie mogło też zabraknąć innych technologicznych graczy. Kto jeszcze z naszej działki załapał się do zestawienia?