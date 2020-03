Z oferty komórkowej w nju mobile korzystam już od prawie 5 lat, z kolei internet mobilny miałem w Plusie jakieś 6 czy 7 lat. W nju mam abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 29 zł z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych, do tego roaming w UE wg RLAH (transfer 3,07 GB), Wifi Calling i VoLTE.

W Plusie miałem przedłużaną co dwa lata umowę na internet mobilny z 40 GB transferu danych w każdej technologii 2G/3G/LTE i bez limitu w zasięgu LTE po wykorzystaniu podstawowego pakietu, w rzeczywistości jakieś 200-300 GB na pełnej prędkości w miesiącu za 25 zł. Razem więc płaciłem miesięcznie 54 zł

Na początku roku, jak to w nowym roku przyszedł czas na zmiany, skończyła mi się umowa w Plusie i postanowiłem przenieść internet mobilny do nju mobile. Aktywowałem więc dodatkową kartę SIM w usłudze internet dodatkowy z 60 GB transferu danych za 19 zł, którą włożyłem później do mojego mobilnego routera WiFi. Razem więc w miesiącu miałem 90 GB za 48 zł, co w moim odczuciu w zupełności miało mi wystarczyć do mojego korzystania z sieci.

Jak było w rzeczywistości? Widać na załączonym obrazku, na 3 dni przed końcem okresu rozliczeniowego zostało mi nieco ponad 10 GB transferu. O Netfliksie czy HBO GO mogę zapomnieć do piątku. To i tak dobrze wygląda, bo ograniczałem oglądanie filmów i seriali, mając z tyłu głowy, że mam ten limit transferu.

Tak więc dziś mogę już powiedzieć na pewno, że do normalnego korzystania z sieci, oglądania filmów i seriali na Netflix czy HBO GO, YouTube, Facebook itp., bez gier, Steam itp. – 200 GB to absolutne minimum, aby móc swobodnie korzystać z internetu w domu.

Czas więc na nowe poszukiwania oferty komórkowej i na internet mobilny u jednego operatora.

Internet mobilny z 200 GB transferu danych w Orange

Aby wziąć w Orange abonament komórkowy z nielimitowanymi usługami, musimy przeznaczyć na to 45 zł, do tego internet mobilny z limitem 250 GB w miesiącu za 59,99 zł. Razem, dzięki Orange Love zapłacimy za te dwie usługi 79,99 zł.

Internet mobilny z 200 GB transferu danych w Play

W Play taki sam zestaw tylko z większą paczką danych w abonamencie komórkowym i z mniejszą w internecie mobilnym zapłacimy 115 zł.

Internet mobilny z 200 GB transferu danych w Plus

W Plusie nie dostałbym już takiej oferty jak przy przedłużeniu, więc zaczynałbym od zera. Za abonament komórkowy 50 zł, a za internet mobilny z LTE bez końca 40 zł miesięcznie, z rabatem smartDOM 30 zł. Razem 80 zł, na razie najtaniej.

Internet mobilny z 200 GB transferu danych w T-Mobile

W T-Mobile za taki zestaw zapłacić trzeba 113 zł.

Tak więc najtaniej 200 GB w miesiącu dostać można w Orange – 79,99 zł i w Plusie – 80 zł, później mamy T-Mobile – 113 zł i najdrożej w Play – 115 zł.

Drogo, umowa na 2 lata, a jak pokazuje mapa Polski Cyfrowej za niedługo będzie w mojej lokalizacji światłowód Orange, więc nie chcę się wiązać znowu umową na 2 lata.

Zdecyduję się więc na kolejną próbę i test z Orange Flex.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

Na początek wybiorę plan za 30 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu UE oraz 30 GB transferu danych, do tego dokupię Video Pass za 20 zł i dodatkową kartę SIM do routera WiFi za 9 zł. Razem 59 zł.

Music Pass Video Pass Okres obowiązywania 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni 1 dzień 7 dni 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni Opłata za usługę 5,00zł 5,00 zł/m-c 5,00zł 10,00zł 20,00zł 20,00 zł/miesiąc

Jestem przekonany, że zdecydowana większość z tych 90 GB szła mi na treści video czy społecznościówki, więc o to już się nie będę martwił (nawet będę mógł sobie dokupić do Netfliksa i HBO GO internetową kablówkę WP Pilot, dla Biura na Fox Comedy czy sitcomów na Comedy Central), a 30 GB na pozostałą aktywność w sieci już raczej na pewno powinno wystarczyć.

Co ciekawe na koniec, jako że nju mobile to też Orange, przeniesienie numeru zajęło mi dosłownie kilka minut. Obyło się też bez podpinania karty płatniczej, bo od jakiegoś czasu w Orange Flex można płacić BLIKIEM. Nadmienię jeszcze dla osób, które korzystały z takiej samej jak ja konfiguracji, karta SIM z internetem dodatkowym przeniesiona została automatycznie do oferty na kartę z ważnością konta na 62 dni, więc nie trzeba jej dodatkowo wypowiadać w nju mobile.